【モデルプレス＝2026/03/26】クリエイターのしなこが3月25日、自身のInstagramを更新。手術後のダウンタイム中に訪れたディズニーリゾートでのショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「絶賛、顔が腫れてた」ダウンタイム中の親子ショット◆しなこ、ダウンタイム中のディズニーリゾートでの写真公開3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動