2026年3月25日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）は東京・名古屋・大阪にゆかりのある女性タレントたちが、カルチャーから住みやすさまで、わが街自慢を展開したが、名古屋の見栄っ張りの様子が突出していた。昔は、嫁入り道具をスケルトンのトラックで運んだ名古屋市出身で女優の松下由樹さんは見栄っ張りだと言われる名古屋人の特徴として、デパートの袋にこだわる傾向を挙げた。「高級デパートの袋で渡すとかですね