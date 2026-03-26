HIYADAMが、昨年8月以来となるニューシングル「Laminate your world」をリリースした。前作に引き続き盟友Yohji Igarashiがプロデュースを担当し、ダーティーかつインダストリアルなテックハウス・ビートの上で、HIYADAMが”現実の再定義”をテーマに展開する本作。無機質で歪んだグルーヴが、脳内へと深く引き込むトリップ感を生み出す一曲に仕上がっている。リリックでは、外部のノイズを遮断し、感覚のみを頼りに進む姿勢を描写