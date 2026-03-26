造山古墳VR動画提供：岡山市 岡山市は、5世紀初頭に築かれた「造山古墳」のVR動画を作成し、26日に公開しました。 造山古墳（岡山・北区新庄下）は日本最大級(全長約350ｍ)の規模を誇る前方後円墳で、国の史跡に指定されています。 公開されたVR動画は、造山古墳と周辺に築かれた陪塚(ばいづか)の築造当時の様子などを、CGを使って細部までリアルに再現しています。どのような工程で造山古墳が築かれ大和朝廷に並ぶ権