「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA（DIVE INTO THE STARS）」が、2026年2月26日（木）から2026年4月5日（日）まで、西武渋谷店モヴィーダ館にて開催されている。本イベントは、2021年〜2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS（TMA）に出演した「SEVENTEEN」「TOMORROW X TOGETHER」「ENHYPEN」「BOYNEXTDOOR」「その他1アーティスト」の音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて