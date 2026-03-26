桜の花びらがデザインされた扇形のオブジェ 栗林公園(高松市) 高松市の栗林公園で約250本の桜の木を照らす春のライトアップが27日に始まるのを前に、25日、試験点灯が行われました。 高松地方気象台によりますとソメイヨシノは約1週間後に満開となる予想ですが、園内では早咲きの桜「エゾヒガン」が既に見頃を迎えています。 北湖の近くにはひときわ目立つ撮影スポットも。桜の花びらがデザインされた扇形のオブジ