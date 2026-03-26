#KTCHANが、最新EP『to face』のリリースパーティーを3月17日、名古屋・LUGGAGEにて開催した。オフィシャルレポートを掲載する。イベントでは#KTCHANがパーソナリティを務めるZIP-FM「NONSTOP CALLING」内コーナー「#KTKUNと#KTCHAN」の最終回公開収録も実施。会場は満席、さらに立ち見も溢れる熱気の中、DJプレイで温められたフロアに#KTCHANが登場した。ライブの幕開けは「BaNe BaNe」。#KTCHAN初期を象徴する楽曲であり、冒頭か