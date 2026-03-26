ドル買い、イスラエルがイスファハン含む複数地域に「大規模空爆」実施 有事のドル買いが優勢、時間外で米株は下げ幅を拡大。日経平均などアジア株も下げを拡大している。原油先物は高止まり。 イスラエル軍が中心部イスファハン含むイラン全土の複数地域で「大規模」な空爆を実施したと発表。