米株価指数先物下げ拡大、イスラエルがイラン複数地域で大規模空爆 東京時間11:45現在 ダウ平均先物JUN 26月限46556.00（-155.00-0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6617.25（-23.50-0.35%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24268.25（-99.50-0.41%）