東京午前のドル円は１５９．５４円まで強含んだ。前日に上振れした流れを引き継いだものの、１６０円の節目を試すような雰囲気は限定的。米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）はトランプ米大統領がイランでの地上戦を開始する見通しであると報道しているものの、原油相場の上値は限定的で、逃避的なドル買いは目立たず。 ユーロ円は１８４円前半、ポンド円は２１３円ちょうど付近、豪ド