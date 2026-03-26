２６日前引けの日経平均株価は前営業日比９１円１５銭安の５万３６５８円４７銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は９億６５８２万株、売買代金概算は３兆１６３４億円。値上がり銘柄数は４４３、対して値下がり銘柄数は１０８９、変わらずは５３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、イラン戦争の停戦期待から前日の米国株市場が上昇した流れを引き継ぎ、朝方は先物主導で全体相場に浮揚力が働いた。デー