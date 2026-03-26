3月22日までの直近1週間の長野県内のインフルエンザ患者数は1医療機関当たり20.62人と5週連続で減少しました。3月22日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり20.62人で、前の週より2.9人減り、5週連続で減少しました。一方で、保健所別では飯田で47.67人、松本市を除く松本で39.50人と警報基準の30人を超えています。また、感染性胃腸炎は6.57人となり前の週から3.07人減少しました。県は感