俳優・宮世琉弥が公開したドラマのオフショットが話題を呼んでいる。２３日に最終回を迎えたフジテレビ系の月９ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）で看護師の鈴木颯良役を演じた宮世。２５日までにインスタグラムを更新し、「ヤンドク！最終回ありがとうございました鈴木颯良くんを演じる事ができて幸せでした、このドラマが色んな方の希望になったらいいなぁ。」とつづり、ドラマの一幕や、撮影後看護師の衣装で花束を