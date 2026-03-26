Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにて、今回で第4回目となる予約制試聴イベントを4月4日に実施する。4月のイベントは「#04：ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、ドヴォルザーク『交響曲 第9番 新世界より』」。予約は電話で受け付ける。 ラウドスピーカーの最上位シリーズである「800 Series Diamond」のフロアスタンディング