プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、金村義明氏はセ・リーグで王者・阪神の対抗馬にＤｅＮＡを挙げた。【セ・リーグ】阪神は石井の故障が痛いものの、まだ頭一つ抜けている。投手陣は鉄壁だし、打線も佐藤＆森下を軸に立石まで加わった。対抗馬はＤｅＮＡ。筒香のコンディション不良は気がかりだが、相川新監督の采配も期待できる。巨人は確固たる４番がおらず、早い段