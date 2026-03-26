日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）の今年の予想される年収を報じた。番組では米経済紙「フォーブス」発表としてＣＭ出演など副収入を含む大谷の年収が１億２７００万ドル（約２０１億５０００万円）で、メジャーリーガーとしては１位だったことを紹介。また２位のベリンジャー（ヤンキース）の５６５０万ドル（８９億７０００万円）を大き