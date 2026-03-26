◆フィギュアスケート▽世界選手権第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）フィギュアスケートの世界選手権第２日は、男子ショートプログラム（ＳＰ）とペアのフリーが行われる。男子の日本勢は、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、同代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が出場する。世界選手権では銀メダルが過去３度