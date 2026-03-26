◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 英明 - 東北(26日、甲子園球場)接戦となっている第2試合の英明対東北の一戦で、4回に英明の榎本侑晟選手が後頭部に死球を受け担架で運ばれる事態が起きました。そのハプニングが起きたのは4回表、3回裏に1-1と同点に追いつかれた英明の攻撃中でした。8番・サードで先発出場した榎本侑晟選手が第2打席を迎えると、その初球の内角高めストレートがさらに内側に切れ込み、頭部への死球となりまし