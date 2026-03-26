政府は来年度予算が年度内に成立しない場合にそなえ、暫定予算案を27日に閣議決定した上で国会に提出する方針を与野党に伝えました。複数の政府与党関係者によりますと暫定予算案の期間は来月1日から11日までで社会保障費や地方交付税交付金などを含め一般会計の歳出総額はおよそ8.6兆円とする方向で調整しています。週明け30日に衆・参両院で審議の上、成立する見通しです。政府与党は来年度予算案の年度内成立をギリギリまで摸索