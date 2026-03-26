畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ「エラー」が、4月12日(日) よる10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）よりスタート！ とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語だ。 登場人物がさまざまに犯してしまう“間違い”が折り重なり、逃れられない因果となって物語を紡いでいく