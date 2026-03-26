漫画『彼方から』（作者：ひかわきょうこ）が、2026年にテレビアニメ化されることが決定した。あわせて描き下ろしイラストと特報PVが公開された。今回のアニメ化は連載開始35周年を記念して制作され、初のアニメ化となる。【動画】公開された『彼方から』アニメ化PV『彼方から』は、『LaLa』で1991年〜2002年まで連載された作品で、異世界へ導かれた少女・典子と、孤独な渡り戦士・イザークの2人の出会いから世界が大きく動き