宝塚歌劇団の公演チケットを定価のおよそ6倍で転売したとして、警視庁が無職の女性を書類送検しました。チケット不正転売禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・品川区に住む無職の60歳の女性で、おととし2月から去年6月にかけて東京などで開催される宝塚歌劇団の公演チケット3枚を、都内の女性2人に定価のおよそ6倍の16万1000円で不正に転売した疑いがもたれています。女性はファンクラブを通じてチケットを購入し、おとと