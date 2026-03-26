MBSテレビの山中真アナウンサー（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。先週をもって同局の情報・バラエティー番組『せやねん！』（毎週土曜前11：58※関西ローカル）を卒業したことを報告した。【写真】”せやねん！ファミリー”との写真を公開したMBS山中真アナラフな姿も「7年間担当したせやねん！を先週卒業しました」と報告した山中アナは「外から見ていてもせやねんファミリーの絆の強さはわかっていたので新