新年度予算案の年度内成立が困難な情勢となるなか、政府は不測の事態に備えた暫定予算案をあす閣議決定し、国会に提出する方針です。【写真を見る】暫定予算案あす閣議決定、国会に提出へ一般会計の総額8兆6000億円程度の見通し新年度予算案の年度内成立は困難国会では、衆議院の議院運営委員会の理事会が開かれ、出席した尾崎官房副長官は暫定予算案を政府があす閣議決定し、国会に提出する方針を伝えました。暫定予算案は年