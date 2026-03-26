俳優の杉咲花が26日、都内で開催されたサントリージン「翠(SUI)」新CM発表会に登壇した。新CMの「晩メシソーダ」にちなみ、料理についてのトークを展開。揚げ物料理にハマっていることを明かした。【写真】手作り唐揚げの写真を披露した杉咲花＆西島秀俊司会から「普段は料理をしますか」と問われた杉咲は、「最近揚げ物を上手に作れるようになりたいなと思って揚げ物のセットを揃えました」と回答。梅酢につけた唐揚げと、ニ