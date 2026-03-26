静岡県一家4人殺害で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）が、検察の控訴断念時の検事総長談話で名誉を毀損されたとして国に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、静岡地裁で開かれた。弁護団によると、国は争う姿勢を示した。