東京証券取引所26日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は小幅に反落した。朝方は前日の米国株高を好感した買い注文が優勢となり、上げ幅は一時400円を超え節目の5万4000円を回復した。買い一巡後は割高感がある銘柄を売って当面の利益を確保する動きが強まり、下落に転じた。午前終値は前日終値比91円15銭安の5万3658円47銭。東証株価指数（TOPIX）は11.15ポイント安の3639.84。中東情勢の緊張緩和への期待から前日