俳優で司会者の谷原章介（53）が26日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。番組ラストで存在感を発揮した。27日番組最終回の前日となる26日、谷原がラストで魅せた。「木曜コメンテーターの峯村（健司）さん、遙（洋子）さん、本当にありがとうございました」と頭を下げた上で「あと3秒ありますよ？」と投げかけた。そしてスタジオから笑いが起こる中、そのまま番組は終了した。