【「ねえ、ぴよちゃん」13巻】 3月26日 発売 価格：1,452円 判型・ページ数：A5・128ページ 「ねえ、ぴよちゃん」13巻 書影 【拡大画像へ】 竹書房は、4コママンガ「ねえ、ぴよちゃん」の13巻を3月26日に発売した。価格は1,452円。 「ねえ、ぴよちゃん」は、全国新聞11紙に毎日掲載中の青沼貴子氏による4コママンガ。猫の又吉と小学三年生の元