相次ぐトラブルにより営業運転が遅れている柏崎刈羽原発6号機について東京電力は26日の会見で営業運転の時期について「慎重にならざるを得ない」としています。柏崎刈羽原発6号機は3月12日、漏電を知らせる警報が作動し発電と送電を停止。22日に再開し、27日夜にはフル稼働の状態に達するということです。当初予定されていた3月26日の営業運転は相次ぐトラブルで2度、延期しています。営業運転の時期について東京電力は……【柏崎