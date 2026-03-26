3月26日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第280回が配信。女子日本代表ワールドカップ最終予選の視察報告や、番組スポンサーである『全国ドライバー応援プロジェクト』コーナーで仕事への向き合い方について語った。 『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』は世界4都市で開催され、各グル&