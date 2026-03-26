3月18日から20日の3日間、国立代々木競技場第二体育館にて「Wリーグディビジョン入替戦2025－26」が行われ、アイシンウィングス（プレミア7位）が山梨クィーンビーズ（フューチャー2位）に2勝1敗とし、プレミア残留を決めた。 「だから大丈夫って言ったじゃないですか！」 残留を決めた後、笑顔を見せながら”らしい”一言をさらっと言い切ったアイシンの渡嘉敷来夢。 「やっぱ