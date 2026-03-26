NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第124話では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の言葉をきっかけに、トキ（髙石あかり）が改めてヘブンとの別れの重さと向き合うことになった。 参考：『ばけばけ』第125話、トキ（髙石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語る 次の朝になっても、トキは布団から出られない。いつもより遅れてようやく起きてきても、表情は沈んだままだ。