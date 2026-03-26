4月12日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする畑芽育と志田未来のW主演ドラマ『エラー』の追加キャストとして、坂元愛登、北里琉、原田龍二、菊川怜の出演が発表された。 参考：畑芽育×志田未来『エラー』にWEST. 藤井流星、栗山千明ら出演メインビジュアルも公開 本作は、ある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未