石村萬盛堂は3月25日、三井ショッピングパーク ららぽーと福岡にて「祝うてサンド ららぽーと福岡店」をオープンします。■ “手”をモチーフにしたキャラメルサンドやマシュマロなどのラインナップ同店は、博多のお祝いの文化「博多手一本」から誕生した「祝うてサンド」のコンセプトショップです。「祝うてサンド」は、“手”をモチーフにしたクッキーでキャラメルクリームとキャラメリゼしたクルミを挟んだキャラメルサンドとな