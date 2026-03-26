アディクトは４月から順次、ブランド「Flapper」より人気アニメ「パワーパフ ガールズ」の公式グッズが集結する期間限定店「ガールズの休日」を、福岡・大阪・東京で開催します。■新作のトートやポーチも登場。6,000円以上の購入でノベルティもらえる会場には、新作の刺繍バッグやスキンケア用品、完売していた人気商品など、ファン待望のアイテムが多数登場。先行発売のメッシュトートや新色のソックス、ランダムマスコットなど