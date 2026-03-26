西武池袋本店では、東京の桜の開花に合わせ、多彩なお花見グルメを販売しています。■人気店とコラボバーガーやスイーツ、色鮮やかな花見弁当が集結家族での集まりやソロ花見に最適な、片手で手軽に味わえる「ワンハンド惣菜」や、春の食材をふんだんに取り入れた華やかなお弁当をラインアップします。「元祖丸メンチカツバーガー」は、吉祥寺の人気ブーランジェリー「リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー」のオリジナルバン