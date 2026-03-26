ロサンゼルス・ドジャースは3月25日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）が登板したことを伝えた。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 大谷が登板したのは、同日に行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦。大谷は「1番・投手」として二刀流で出場した。ドジャースは投手として登板した大谷の写真とともに、11