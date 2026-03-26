ランジェリーブランドのRAVIJOURは、同世代の女性を中心に人気を集めるMINAMOさんを起用した「2026 COLLECTION #3」のビジュアルを公開しました。■きらめくラメや刺繍で、洗練された色香を演出公開されたビジュアルは「ミストフローラ」「フィリナス」「シルヴィ」。「ミストフローラ」は、霧に溶ける花々をイメージしたランジェリー。「フィリナス」は、ドラマティックな刺繍が目を引くシリーズ。「シルヴィ」は、ラメの輝きが魅