ヤーマンが展開するミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」は3月1日より順次、今年で5シーズン目を迎える「クールコンフォート」シリーズから、人気のUV下地などに加え、新アイテムとして持ち運びに便利なブラシ一体型UVパウダーを含めた4製品を数量限定で発売しています。■汗を味方に、敏感肌にもひんやり冷感。「クールコンフォートシリーズ」「夏のUVメイクを、もっと涼やかに楽しみたい。」ーーそんな願いを叶えてくれる