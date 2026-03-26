日本オリンピック委員会（JOC）は3月25日、公式Instagramを更新し、チェコのプラハで行われる世界選手権に挑む坂本花織（25）を紹介した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到 「#坂本花織 ラストダンスへ」と題してJOCが公開したのは、演技中の坂本の写真をまとめたもの。今季の写真や近年の写真をまとめた複数の写真の最後に