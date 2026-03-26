西洋美術の流れを一望する展覧会「西洋絵画400年の旅―珠玉の東京富士美術館コレクション」が京都市京セラ美術館（同市左京区）で開かれている。東京富士美術館（東京都八王子市）の所蔵品の中から西洋絵画の優品を紹介、ルネサンスから近現代まで約400年にわたるアート史を1つの展覧会でたどる試みだ。5月24日（日）まで。京都市京セラ美術館（同市左京区）展示の様子同展は、約3万点の収蔵品を誇る東京富士美術館の中でも、