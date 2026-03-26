あきんどスシローは3月25日、苺を使用した春の新作スイーツ「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」を全国のスシロー店舗にて販売を開始しました。■スシローからフレッシュ苺が主役の新作パフェ、スイーツが新登場「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」は、ココアオムレットと苺アイスの上に苺ソースをかけ、ハート型の焼き菓子とフレッシュ苺を添えた、苺づくしのスイー