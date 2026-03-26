株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDブランドの三脚「VESTA 3」シリーズを4月3日（金）に発売する。 安定性と扱いやすさを重視したという3段構造の三脚シリーズ。素材によって脚部のロック構造が異なり、アルミ製はレバーロック式、カーボン製はツイストロック式を採用している。 脚角度は20°、50°、80°の3段階で調節でき、不整地やローアングル撮影にも対応する。3