リンクをコピーする

メンフィス・グリズリーズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年3月26日（木）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 98 - 123 サンアントニオ・スパーズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対サンアントニオ・スパーズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパ