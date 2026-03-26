ポッカサッポロフード＆ビバレッジは3月9日、「じっくりコトコト 感動（かんどう）コーンポタージュ」「じっくりコトコト 旨深（うまぶか）クラムチャウダー風」「じっくりコトコト 濃醇（のうじゅん）海老のビスク」「じっくりコトコト 甘熟（かんじゅく）かぼちゃポタージュ」を全国で新発売しました。■「じっくりコトコト」箱シリーズが生まれ変わって新登場！同社は1980年にスープ市場へ参入して以来、これまで常に“より良い