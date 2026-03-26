開催：2026.3.26会場：オラクル・パーク結果：[ジャイアンツ] 0 - 7 [ヤンキース]MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとヤンキースが対戦した。ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。2回表、7番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース