長野県上田市の上田城跡公園を会場に「第23回上田城千本桜まつり」が4月4日（土）から4月12日（日）まで開催される。 園内には約1,000本の桜が植えられており、歴史情緒あふれる東虎口櫓門や石垣とともに桜景色を撮影できる。夜間はライトアップも実施され、夜桜の撮影も楽しめる。 開催に合わせ、別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の宿泊施設が対象の「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」も実施。1予約