調理がスムーズに。トング3選【画像を見る】力をいれずになんでもつかめちゃう「ゆびさきトング」手を汚さずしっかりと食材をつかめる調理器具、トング。調理がスムーズに進んで何かと便利ですよね。小ぶりで自分の指先のような感覚で使えるものや長めでしっかりとつかめるもの、集めてみました。■まるで自分の指先みたい！手を汚すことなくラクラク調理まるで自分の指先みたいに使えるトングゆびさきトングゆびさきトング1,650円