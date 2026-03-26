Aiロボティクスが展開する美容家電ブランド「Brighte（ブライト）」は3月下旬より順次、人気美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」「ELEKI BRUSH＋（エレキブラシプラス）」、さらに次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」より、爽やかな新色の＜アイスブルー＞を発売します。■春夏を彩る爽やかなシーズンカラー美容家電ブランド「Brighte（ブライト）」は、独自の美容テクノロジーに加え、顧客目線に立った設